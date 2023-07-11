شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة يبدأون امتحان الديناميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادة الديناميكا أحد فروع الرياضيات التطبيقية، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتصدى لأى محاولات غش، مؤكدة أنه سيتم تطبيق القانون على أية مخالفات تحدث داخل لجان السير واى طالب يقوم بتصوير أسئلة وأجوبة ونشرها على جروبات الغش سيحرم عامين من الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مادة الديناميكا، هى إحدى فروع مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة، منها مجموع درجاتها 30 درجة للديناميكا ويتضمن الامتحان سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، وتضاف درجة الطالب فيها إلى مادة الاستاتيكا والتى تصل درجتها أيضا إلى 30 درجة وأدى فيها الطلاب الامتحان بواقع سؤالين مقالى تم تخصيص 4 درجات لهما والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا، مؤكدة أن إجمالى عدد الأسئلة التى تخاطب المستويات العقلية البسيطة والمتوسطة فى المادة 70% و30% للمستويات العليا للتفكير.

وأشارت إلى أنه سيؤدى امتحان الديناميكا قرابة 98 ألف طالبة وطالبة فى شعبة علمى رياضة.