شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى موسع اليوم لرئيس الوزراء لاستعراض موقف الطروحات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا موسعا، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، قد أعلن من قبل أنه يتم التحرك فى ملف الطروحات من خلال خطة متكاملة تشتمل على العديد من الإجراءات والتفاصيل المحددة.