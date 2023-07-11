شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء ، اجتماع الحكومة الاسبوعي لمناقشة عدد من الملفات، ويعقبها عقد مؤتمر صحفى موسع، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، قد أعلن من قبل أنه يتم التحرك فى ملف الطروحات من خلال خطة متكاملة تشتمل على العديد من الإجراءات والتفاصيل المحددة.