شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الخدمات التى تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

وبحسب وزارة الصحة والسكان تتضمن الخدمات متابعة مستمرة لحالة المولود، تأهيل المولود المصاب، تقديم الدعم النفسي للأسر، متابعة المرض والحد من مضاعفاته، تدريب الأسر على كيفية التعامل مع أطفالهم، تدريب الأسر على إعداد وجبات تتناسب مع الطفل المصاب المبادرة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن جميع الخدمات الطبية تقدم بالمجان للأطفال.

واستكملت أن المراكز الـ 42 تشمل أيضا (عيادة الحمية الكيتونية بالمركز القومى للبحوث، المركز الطبى بالشيخ زايد) بمحافظة الجيزة، و(مركز رعاية الطفل) بمحافظة البحيرة، و(عيادة الجهاز الهضمى بمستشفى الأطفال الجامعي) بمحافظة الإسماعيلية، و(مركز طبى منية سندوب، مستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة) بمحافظة الدقهلية، و(مركز بمستشفى مصر الحرة، المستشفى الجامعي) بمحافظة المنيا، و(مركز طبى شبين الكوم، معهد الكبد بشبين، مركز صحى شبين الكوم) بمحافظة المنوفية، و(مستشفى الأطفال الجامعى بالزقازيق، مركز طبى شرشيمة) بمحافظة الشرقية، و(مركز الإرشاد الوراثي) بمحافظة بورسعيد، و(مركز طبى كيمان فارس) بمحافظة الفيوم، و(مركز الإرشاد الوراثى بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا، و(مركز الإرشاد الوراثى، مركز مستشفى الإيمان، مستشفى أسيوط الجامعى للأطفال) بمحافظة أسيوط، و(مركز طبى سعيد بطنطا، مستشفى دراو المركزى، مركز طبى رعاية طفل أول، وحدة الجهاز الهضمى بمستشفى طنطا الجامعى، وحدة الوراثة بمستشفى طنطا الجامعي) بمحافظة الغربية، و(مركز طبى شرق النيل) بمحافظة بنى سويف، و(مركز طبى حى ثالث) بمحافظة دمياط، و(مركز طبى جزيرة محروس، مستشفى سوهاج الجامعي) بمحافظة سوهاج