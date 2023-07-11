شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات مهنية مجانية على 11 مهنة بالقاهرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، عن فتح باب التقديم على التدريب المهني المجانى لشباب القاهرة ،على 11 مهنة، هى:

1-الخياطة والتفصيل.

2- صيانة المحمول.

3- الطاقة الشمسية.

4-التبريد والتكييف.

5- ميكانيكا السيارات.

6- اللحام.

7- دورات في الحاسب الألي.

8- دورات فى اللغة الإنجليزية.

9- صيانة الأجهزة المنزلية.

وذلك بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة "الشرابية سابقاُ".

كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم للتدريب بالوحدة المتنقلة بحي الأسمرات على مهن :

1- التفصيل والحياكة.

2- السباكة.

3- الكهرباء.

ويأنى ذلك فى إطار خطة وزارة العمل للإستفادة من مركز تدريب الشرابية،وإمكانياته المتميزة،وتكثيف الدورات التدريبية للشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص عمل وجوائز للمتفوقين، ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة لهم،وذلك في إطار الخطة التدريبية المهنية الجديدة "2023-2024"،والتي تُنفذها المديريات في 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية خاصة في نطاق مبادرة "حياة كريمة".

وعلى من يرغب في الالتحاق بتلك الدورات التقدم بالأوراق المطلوبة " وهي :

- صورة من آخر مؤهل.

- بطاقة الرقم القومي .

- صورة شخصية حديثة.

- رقم الهاتف"،.

وذلك في مقر"مركز التدريب " بـ"9 شارع مهمشة بالشرابية"، أو التوجه إلى مقر " المديرية " بـ "برج الفتح 27 شارع عين شمس – حلمية الزيتون.

وذلك بداية من أن اليوم الثلاثاء الموافق 11 -7-2023 ، علما بأن الدورة التدريبية تتراوح مدتها من شهر إلى شهرين ،بحسب نوع المِهنة،ويحصل المُتدرب على شهادة مُعتمدة من وزارة العمل تُفيد حصوله عليها.