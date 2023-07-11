شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة بلجان قصر الدوبارة عن امتحان الديناميكا: الوقت غير كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة بلجان مدرسة قصر الدوبارة بشارع القصر العينى بمحافظة القاهرة، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا".

وتباين ردود فعل الطلاب حول مستوى امتحان الديناميكا، ولكن اشتكى أغلب الطلاب من عدم كفاية الوقت، مؤكدين: "الامتحان فوق المتوسط وكان طويل والوقت مش كفاية".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مادة الديناميكا، هى إحدى فروع مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة، منها مجموع درجاتها 30 درجة للديناميكا ويتضمن الامتحان سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، وتضاف درجة الطالب فيها إلى مادة الاستاتيكا والتى تصل درجتها أيضا إلى 30 درجة وأدى فيها الطلاب الامتحان بواقع سؤالين مقالى تم تخصيص 4 درجات لهما والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، مؤكدة أن إجمالى عدد الأسئلة التى تخاطب المستويات العقلية البسيطة والمتوسطة فى المادة 70% و30% للمستويات العليا للتفكير.

وأشارت إلى أنه سيؤدى امتحان الديناميكا قرابة 98 ألف طالبة وطالبة فى شعبة علمى رياضة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالى وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.