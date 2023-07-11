شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات التضامن تتابع انتظام صرف معاشات يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صرف معاشات شهر يوليو الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماعي، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة، وفق توجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى.

عل جانب آخر يتيح قانون التأمينات والمعاشات العديد من الخدمات والمنح منها منحة الوفاة في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يتم صرف منحة ، لمدة 3 أشهر، وذلك عن شهر الوفاة وعن الشهرين التاليين، كما يتم صرف الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة ،ويتم تقديم طلب صرف المنحة من خلال استيفاء مستندات استحقاق المعاش وشهادة وفاة صاحب المعاش والنموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.

نشر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يتم صرف منحة، لمدة 3 أشهر وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو الجهة التي صرف المعاش.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها صاحب العمل والجهات والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، ونص على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.