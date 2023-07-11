شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة النقض الجديد يستقبل رئيس المحكمة الدستورية والزند وعبد العال للتهنئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الثلاثاء المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بدار القضاء العالى المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق للتهنئة بمناسبة توليه المنصب الجديد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين عبداللطيف رئيساً لمحكمة النقض بطريقة التعيين من بين أقدم سبعة نواب من نواب رئيس محكمة النقض عملا بنص المادة 185 من الدستور المصرى.

ويعد عبداللطيف الرئيس التاسع والأربعون لمحكمة النقض المصرية.

وهو من خريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977م ، ولديه باع طويل في العمل القضائي حيث بدأ حياته القضائية وكيلاً للنائب العام في عام 1978م وعلى مدار ثمانى سنوات تقلد خلالها العديد من المناصب القياديه بالنيابة العامة.

وعين عبداللطيف قاضياً بالمحاكم الإبتدائية منذ 1986م و تم ندبه للمكتب الفني لمحكمة النقض المصرية إلى أن عين قاضياً بها في عام 1999م وأصبح نائباً لرئيس محكمة النقض منذ عام 2001م.

وخلال عمله بمحكمة النقض المصرية ترأس الدائرة المدنية وندب رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض فضلاً عن عضويته بلجنة الأحزاب السياسية ومحكمة القيم العليا و بذلك ينضم عبداللطيف إلى عضوية المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بجانب رؤساء الجهات والهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية العليا للنظر في مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات و الهيئات القضائية وشروط تعيين أعضائها و ترقيتهم و تأديبهم.