شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البنوك تلتقى المصريين العاملين فى قبرص وتنقل لهم إنجازات الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت السفارة المصرية في قبرص لقاء للنائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية خلال زيارتها على رأس وفد رفيع المستوى لقبرص، وذلك بمقر السفارة المصرية في نيقوسيا، بحضور عدد من أبناء الجالية المصرية بقبرص، بالتنسيق مع الراهب القس إيرينيئوس البراموسى، النائب البابوي بقبرص، ومشاركة مسئولي وزارة العمل القبرصية.

ركز الاجتماع على تناول المشاكل التي يواجهها المصريين العاملين بقبرص، وسبل تحسين بيئة العمل مع توضيح حقوقهم وفقاً للنظم المعمول بها بقبرص، ودور السفارة في حل مشاكل العاملين المصريين، وذلك في إطار حوار مفتوح بين العاملين المصريين والوفد الزائر والمسئول القبرصى، وأبرزت رئيس الوفد خلال الاجتماع جهود مجلس النواب لخدمة المصريين بالخارج، وكذا خطط العمل المستقبلية لتأهيل وتوعية هجرة الأيدي العاملة للأسواق الخارجية على نحو يساهم في ضمان حقوق العمالة المصرية في الدول المستقبلة واتصالاً بالجانب القبرصى، وعد مسئول الجانب القبرصي بمواصلة العمل من أجل حل مشاكل العاملين من أبناء الجالية المصرية بقبرص.

واستعرضت درويش العديد من التطورات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتغييرات الإيجابية التي حدثت في البلاد رغم التحديات المختلفة وخاصة جانحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وتطرقت النائبة درويش للعديد من الإنجازات والمشروعات القومية التي تم إطلاقها في أرجاء الجمهورية الجديدة، وسلطت الضوء على استعادة الاستقرار والأمان في البلاد والطفرة الهائلة في مشروعات البنية التحتية، مؤكدة على الجهود المبذولة لتحسي المناخ الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما شهد الاجتماع حواراً مفتوحاً بين رئيس الوفد الزائر وأبناء الجالية المصرية في قبرص، في إطار التوعية بالتطورات في أرض الوطن والتأكيد على الترابط مع المصريين بالخارج.