شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للإعاقة" يرحب بموافقة مجلس النواب على قانون دعم صندوق "قادرون باختلاف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بموافقة مجلس النواب المبدئية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، على مشروع القانون المُقدم من النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و60 نائبًا بدعم صندوق قادرون باختلاف، في مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.
وقالت المشرف العام على المجلس، إن قرار الموافقة على مشروع القانون من شأنه تلبية الاحتياجات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومواجهة التحديات التي تعترض طريق دمجهم وتمكينهم مجتمعيا وعلى كافة المستويات، ودعم مشاركتهم على مختلف الأصعدة.
ورأت المشرف العام على المجلس، أن مساهمة عدد لا بأس به من الجهات المعنية من أجل دعم أرصدة حسابات صندوق قادرون باختلاف، يعمل على تعميق مفهوم المشاركة المجتمعية تجاه دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يتطلب وضع خطة للأولويات الملحة لتنفيذ وحل عدد من الإشكاليات التي تعترض تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل على تنفيذ البرامج التي تضمن تأهيلهم ودمجهم.
ويذكر أيضاً أن الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة شاركت بالحضور في الجلسة العامة التي وافقت على مشروع القانون في مجموع مواده، رافقها المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس.
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