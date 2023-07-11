شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا بالقاهرة: استثماراتنا فى مصر أكثر من 5 مليارات يورو.. ونسعى للمزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتى، أن الاستثمارات الفرنسية داخل مصر بلغت قيمتها نحو 5.5 مليار يورو في مختلف القطاعات، من بينها النقل ومعالجة المياه، والطاقة، وتصنيع الدواء وتوزيع المنتجات التجارية، والإنتاج الصناعي، من خلال 200 شركة فرنسية، يوفرون 50 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أن بعض هذه الشركات اتخذت مصر كمقرًا لها في منطقة الشرق الأوسط، كما أن بعضهم يعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

أكد السفير الفرنسي بالقاهرة، تطورت العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا الفترة الماضية، استطاعت فيها مصر خفض العجز في الميزان التجارى، بفضل صادراتها للغاز الطبيعى التي وصلت إلى 2 مليار يورو، وهو ما يعادل نفس حجم الصادرات الفرنسية .

وأوضح سفير فرنسا بالقاهرة أن العلاقات بين القاهرة وباريس شهدت تطورا كبيرا خاصة في ضوء زيادة حجم التبادل التجاري الذي بلغ 4 مليارات يورو، حيث استطاعت مصر أن تخفض العجز في الميزان التجاري بفضل صادراتها من الغاز في ضوء أزمة الطاقة العالمية.

كما أكد سفير فرنسا بالقاهرة، أن بلاده أصبحت تمثل ثانى أكبر مورد للقمح إلى مصر حيث تم توريد حوالى 1.2 مليون طن من القمح إلى مصر عام 2022، حيث تعي باريس بشكل كبير أهمية الأمن الغذائي بالنسبة لمصر، وفى هذا الإطار تعمل مع مصر على عدة مستويات أيضا من خلال المشاركة في بناء صوامع لتخزين الحبوب والغلال، وأيضا من خلال تمويل تقوم به الوكالة الفرنسية من أجل التنمية لإنشاء أسواق الجملة، لتقليل الفائض عند نقل الحبوب من الحقول إلى الأسواق.