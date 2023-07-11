شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة تناقش خطة تطوير شوارع المعادى.. وتوجه بتحديد أولويات العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا لمتابعة ملف تطوير حي المعادي استكمالا لخطط تطوير ورفع كفاءة الطرق به، وخلق مظهرا حضاريا يليق به لعودته الى سابق عهده.

شارك في اللقاء اللواء دكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي، ومنال محمود سكرتير الحي، ومديرو إدارات الطرق والتخطيط والدعم الفني بالمنطقة الجنوبية وحي المعادي .

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أهمية تطوير حي المعادي باعتباره أحد أهم أحياء المنطقة الجنوبية العريقة والذي يتميز بمظهره الحضاري والمعروف بطريقة تخطيط شوارعه المميزة وميادينه العريقة وتميزه بكثرة وتنوع النباتات والأشجار الكبيرة، ما يكسب الحي طابعًا خاصًا جعله مقرا للعديد من الجاليات والسفارات والشركات الدولية، لذا كان من الضروري امتداد أيادي التطوير بصورة مستمرة تحقيقا لرضاء المواطنين .

وتابعت: "حرصا على الارتقاء بالحي تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع جميع الاجهزة التنفيذية والمعنية وشركاء التنمية، ومؤسسات المجتمع المدني والخاصة بهذا الشأن للارتقاء بهذا الحي العريق، من خلال رفع كفاءة الأرصفة، وتركيب الإنترلوك، ورصف الطرق المتهالكة، ورفع كفاءة الإنارة، وتقليم الأشجار، وتكثيف حملات النظافة ووضع اللمسات الجمالية .

ووجهت نائب المحافظ بتحديد الشوارع ذات الأولوية العاجلة للتدخل الفوري بها، سواء بالرصف أو تركيب الإنترلوك للشوارع ذات الكثافة المرورية المنخفضة، مع مناقشة خطة توفير التمويل اللازم لأعمال التطوير مع مراعاة الشكل الجمالى في التصميمات والمواصفات القياسية والفنية في أعمال التطوير والمواد المستخدمة لتحقيق عنصر الاستدامة، وسهولة أعمال الصيانة .

كما تخلل الاجتماع مستجدات تطوير ورفع كفاءة الطرق ومنها شارع 9 باعتباره أحد أهم شوارع حي المعادي الرئيسية والذي يبلغ طوله حوالي كيلو و200 متر، بنطاقه حيث وجهت بضرورة إعداد خطة لأعمال التطوير بالشارع والعرض عليها لاعتماد التصميمات الخاصة بالأرصفة والرصف والإنارة وأعمال التشجير والتجميل باعتبارها من العناصر التي تميز حي المعادي عن غيره من باقي الأحياء، مع الرفع المساحي لكافة الأعمال، واستمرار حصر جميع المواقع التي تحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة وترميم باقي الشوارع.

كما شددت على ضرورة التنسيق مع هيئة الصرف الصحي وكافة الأجهزة المعنية بانتهاء كافة أعمالها للبدء في أعمال التطوير بصورة فورية .