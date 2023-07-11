شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حافظ عباس يترأس اجتماع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بتشكيله الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تَرأًسَ المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بتشكيله الجديد من المستشارين: المستشارة فهيمة الحكيم، المستشار عبد الناصر خطاب، المستشار عبد الحليم محمود، المستشارة زينب صادق، المستشار أحمد عبد اللطيف، المستشارة نهى الزيني، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وذلك في حضور سيادة المستشار أحمد مرسي – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

واستعرض المستشار/ حافظ عباس، خلال الاجتماع، منظومة العمل داخل النيابة الإدارية، وبحث سُبُل تطوير وتعزيز الآليات التي تكفل للنيابة الإدارية أداء رسالتها السامية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق العدالة الناجزة.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.