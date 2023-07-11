شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محطة مترو جامعة الدول العربية المقرر افتتاحها قريبا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت محطة مترو جامعة الدول العربية من الافتتاح والتى تقع ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، ويتضمن تفريعتين من الكيت كات، باتجاه الطريق الدائرى والأخرى بإتجاه جامعة القاهرة.

ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

يجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على 4 محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى.

ويمتد الجزء الثانى بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات [محطة نفقية (السودان) و4 محطات علوية (إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائرى) ومحطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج).

أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطات [3 محطـات نفقيـة (التوفيقية – وادى النيل – جامعـة الدول) ومحطة علوية (جامعـة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).