شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ رئيس مالاوى بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور لازاروس ماكارثى تشاكويرا رئيس جمهورية مالاوى، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسى، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية مالاوى بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة. كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد التحرير.. وأوفد عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية رواندا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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