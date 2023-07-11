شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى موسع لرئيس الوزراء بعد قليل لاستعراض موقف الطروحات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل ، مؤتمرا صحفيا موسعا، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، قد أعلن من قبل أنه يتم التحرك فى ملف الطروحات من خلال خطة متكاملة تشتمل على العديد من الإجراءات والتفاصيل المحددة.