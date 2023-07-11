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مؤتمر صحفى موسع لرئيس الوزراء بعد قليل لاستعراض موقف الطروحات الحكومية

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القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل ، مؤتمرا صحفيا موسعا، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية. 

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، قد أعلن من قبل أنه يتم التحرك فى ملف الطروحات من خلال خطة متكاملة تشتمل على العديد من الإجراءات والتفاصيل المحددة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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