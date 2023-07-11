شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات تعليم القاهرة: لم نتلق شكاوى من امتحان الديناميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت زينب عبد الفتاح، رئيس غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، اليوم الثلاثاء غرفة عمليات تعليم العاصمة لمتابعة إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 /2023 دور أول، حيث ادى طلاب الصف الثالث الثانوي - الشعبة العلمية ( امتحان مادة الديناميكا ) .

وأوضحت غرفة عمليات تعليم القاهرة منذ انعقادها برئاسة زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، أن الامتحانات مرت بهدوء، ولم تتلق الغرفة أى شكاوى .

كما تابعت التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والتواصل الدائم لحظة بلحظة، بحضور ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات و أعضاء الغرفة.

وادى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية فرع الديناميكا، كما ادى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما ادى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ "ورقة ثانية".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مادة الديناميكا، هى إحدى فروع مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة، منها مجموع درجاتها 30 درجة للديناميكا ويتضمن الامتحان سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، وتضاف درجة الطالب فيها إلى مادة الاستاتيكا والتى تصل درجتها أيضا إلى 30 درجة وأدى فيها الطلاب الامتحان بواقع سؤالين مقالى تم تخصيص 4 درجات لهما والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، مؤكدة أن إجمالى عدد الأسئلة التى تخاطب المستويات العقلية البسيطة والمتوسطة فى المادة 70% و30% للمستويات العليا للتفكير.

وأشارت إلى أنه سيؤدى امتحان الديناميكا قرابة 98 ألف طالبة وطالبة فى شعبة علمى رياضة.