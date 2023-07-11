شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 99 عقارًا تهدد الحياة بمنطقة عرب اليسار حرم قلعة صلاح الدين الأيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أجهزة محافظة القاهرة ازالة منطقة عرب اليسار الواقعة بحرم القلعة والمهددة للحياة، حيث تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال الإزالات بمنطقة عرب يسار بنطاق حي الخليفة، بحضور العميد طارق اليمني رئيس الحي تنفيذًا لقرارات الإزالة الصادرة للخطورة الداهمة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة.

وتأتى الإزالة فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة وذلك بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة للمستحقين واستكمالا لأعمال تطوير المناطق التاريخية ومحيطها ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها.

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم انه جاري استكمال الأعمال وبذلك يكون إجمالي العقارات التي تم هدمها لسطح الأرض 99 عقارًا من اجمالي 133 موجهة بالعمل على قدم وساق طبقا للخطة الموضوعة والالتزام بجدول الأعمال، للانتهاء منها تمهيدًا لأعمال التطوير.

و شددت على الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة أولًا بأول وبصورة يومية لكافة المستجدات وتذليل الصعوبات والتحديات التي قد تعوق الاعمال بإعتبارها أحد أهم الملفات التي تأتي فى مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية بالمنطقة .

الجدير بالذكر ان منطقة عرب اليسار تقع بالقرب من ميدان السيدة عائشة وقبل قلعة صلاح الدين الأيوبى فى طريق صلاح سالم، وهي منطقة تابعة لحى الخليفة بالقاهرة، وتخضع لأعمال تطوير شاملة غير مسبوقة .