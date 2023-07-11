شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ضم المرأة المعيلة والطلاب مهجورى العائل لـ "تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسهاوافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".

وتضمن التعديل اضافة عدد من الفئات ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانيه، وعددهم نحو 300 ألف أسرة، وذلك في إطار الحرص على توحيد منظومة الدعم النقدي المقدم من جانب الدولة للمستحقين.

كما تضمن التعديل استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، تحتاج أيضاً إلى دعم نقدي نظراً للظروف التي تعيشها، وهي المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عاماً، والأبناء الأكبر من 18 عاماً مهجورو العائل المقيدون بالتعليم.

كما نص التعديل على تفصيلات تتعلق بالمبالغ الشهرية المقررة للفئات المستحقة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والشروط الخاصة بتقديم هذا الدعم النقدي، لكل من برنامجي "تكافل" و "كرامة" بما يضمن شمول كافة المستحقين بخدمات البرنامج.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه قد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ ٤,٣٤٩,٢١٤,١٦١,٠٠٠ جنيه (فقط) وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليارًا ومائتان وأربعة عشر مليونًا ومائة وواحد وستون ألف جنيه).

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ ٢,٢٠٨,٨٦٠,٢٥٢,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره تريليونان ومائتان وثمانية مليارات وثمانمائة وستون مليونا ومائتان واثنان وخمسون ألف جنيه).

رئيس الوزراء: إلغاء أى معاملات تفضيلية للشركات المملوكة للدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب وتم الموافقة عليه متعلق بإلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة.

وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ22 قرار الخاص بالمجلس الأعلي للاستثمار.

وأشار إلى أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، موضحا إنه من بين التعديلات، إنه يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات للاعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات ، وأن الدولة يمكن أن تتحمل جزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات ، وذلك لتشجيع القطاع الخاص.

المتحدة تتكفل بعلاج الفنان الكبير إيمان البحر درويش

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكفلها بعلاج الفنان الكبير؛ "إيمان البحر درويش" تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز.

وأفادت "المتحدة" أنها تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية

غدا طقس حار رطب وارتفاع نسب الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة وأسوان 42

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح على كافة المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

"النواب" يوافق على مشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الرسوم

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم.

يهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

وأشار تقرير إلى حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشـاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي تؤكد جدية الدولة والتزاماتها بتفعيل وتنفيذ سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص، مضيفا أن مشروع القانون سيسهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية و يشجع الإنتاج المحلي ويسهم في خلق مزيد من الثقة في السوق المصرية.

سفير فرنسا بالقاهرة: مصر لديها نفوذ دولى ولن ننسى إجلاءها لرعايانا بالسودان

قال السفير الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى، ان مصر بلد مهم فى المنطقة العربية والأفريقية وفى منطقة البحر ولديها نفوذ دولى، يدعم دورها فى حل الأزمات المحيطه بها فى المنطقة بداية من الصراع الاسرائيلى الفلسطينى، والحرب فى السودان، وسوريا وليبيا، وغيرها.

وعبر السفير عن شكر بلاده لمصر لمساعدة الرعايا الفرنسيين على العبور من السودان على ضوء الأزمة الأخيرة التى شهدتها البلاد.

ماكرون يقرر إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، إن بلاده قررت تزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى لمساعدتها فى الدفاع عن نفسها.

جاء ذلك على هامش مشاركة الرئيس الفرنسى فى قمة حلف شمال الأطلسى (الناتو) في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم الثلاثاء، إنه يتطلع إلى انضمام السويد لحلف شمال الأطلسى "ناتو".

وأعرب بايدن عن شكره - خلال اجتماعه مع نظيره الليتوانى جيتاناس ناوسيدا قبيل بدء قمة حلف الناتو - لناوسيدا على استضافة هذه القمة التاريخية في وقت هام، قائلا: "المرة الأولى التي يلتقي فيها قادة الناتو الـ31 سويا ويتطلعون إلى الاجتماع قريبا جدا بـ32 عضوا بإضافة السويد".

الأهلى يبدأ إجراءات سداد غرامة أليو ديانج لرفع الإيقاف قبل القمة

بدأ مسئولو النادى الأهلى إجراءات سداد 220 ألف دولار للاتحاد الدولى "فيفا" قيمة غرامة المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق، وقام مسئولو القلعة الحمراء بمُخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل إنهاء هذه الأزمة خلال الساعات الماضية وسداد غرامة وكيل اللاعب المالي لعدم إيقاف اللاعب المالى.

وتلقى اتحاد الكرة خطابا من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لإبلاغه بإيقاف المالى أليو ديانج لمدة 6 أشهربسبب عدم قيام ديانج بتسديد مستحقات وكيل أعماله السابق، من صفقة انضمامه للنادي الأهلي قادما من مولودية الجزائر.

واتفق الأهلى مع ديانج على سداد المبلغ بالكامل لوكيله السابق، على أن يتم خصمه من مستحقات اللاعب المالية على دفعات.

محمد صلاح يعود إلى ليفربول استعدادا للموسم الجديد.. فيديو

عاد الدولى المصرى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، إلى فريقه الريدز للمشاركة فى التدريبات اليوم الثلاثاء استعداداً للموسم الجديد 2024.

ونشر الحساب الرسمي لنادى ليفربول خبر عودة الملك المصري محمد صلاح إلى مركز تدريب الفريق وهو يحتضن زملاءه، معلقا عليها "لا توجد بداية أجمل لهذا اليوم، عاد الملك المصرى إلى كتيبة الريدز".

ويلتحق صلاح بجانب 13 لاعباً آخرين فى تدريبات الريدز ، قبل خوض معسكر ألمانيا الإعدادي.