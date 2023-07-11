شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة مستمرة من الرئيس السيسى لتطورات الأوضاع فى الخرطوم.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها: متابعة مستمرة من الرئيس السيسى لتطورات الأوضاع فى الخرطوم.. دعم بلا حدود.. القاهرة تحتضن مساعى حل الأزمة السودانية على مدار 4 أشهر.. مؤتمر دول الجوار أحدث حلقة فى سلسلة المساندة لحقن دماء السودانيين مصر استقبلت آلاف النازحين وقادت جهودا دبلوماسية وطرحت رؤية محايدة للحل. اقرأ فى العدد أيضا..

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رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى موسع: 1.9 مليار دولار حصيلة الطروحات مع القطاع الخاص.. الصادرات زادت %16 خلال السنوات الماضية.. ونستهدف دعم جهود القطاع الخاص لتولى القيادة

رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى موسع: 1.9 مليار دولار حصيلة الطروحات مع القطاع الخاص.. الصادرات زادت %16 خلال السنوات الماضية.. ونستهدف دعم جهود القطاع الخاص لتولى القيادة إعلان نتيجة الثانوية العامة نهاية يوليو.. وزير التعليم: النتائج مطمئنة.. ومصادر: مجاميع الطلبة معبرة عن المستويات

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«النواب» يوافق نهائيا على 7 قوانين.. أبرزها تعديلات قانون الاستثمار و«التحالف الوطنى للعمل الأهلى» الأهلى بطل الدورى للمرة الـ43

رسائل مهمة لرئيس مجلس النواب فى ختام دور االنعقاد الثالث



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