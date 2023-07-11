شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة بمهرجان العلمين: الثقافة كلمة السر فى بناء الجمهورة الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إنّ مهرجان العلمين أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن العلمين مدينة عالمية جديدة واعدة، وإحدى ثمار الجمهورية الجديدة على ضفاف البحر المتوسط، والتي تؤكد أنه لا وجود لكلمة مستحيل في قاموس المصريين.

وأضافت "الكيلاني"، في كلمتها خلال المؤتمر الخاص بإطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين 2023 أكبر مهرجان ترفيهي رياضي في مصر والشرق الأوسط: "أعبر عن سعادتي الشديدة بمشاركة وزارة الثقافة في هذا الحدث الضخم وغير المسبوق، حيث يعتبر المهرجان أحد صور القوة الناعمة لمصر، والتي تمكنت من خلالها الدخول لكل بيت عربي من المحيط للخليج".

وتابعت، أن الثقافة المصرية ستظل هي كلمة السر التي تتيح لمصر استكمال مسيرتها الحضارية وبناء جمهوريتها الجديدة بثقة وثبات، مشددة على أن مهرجان العلمين يمثل مناسبة استثنائية غير مسبوقة، فيما يجمع بين الترفيه والثقافة والفن والرياضة والسياحة في إطار واحد.

تستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث تبدأ أولى فعالياته يوم 13 يوليو الجاري ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

تقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف و مكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

وتشارك كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربي في تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، حيث تقام الأحداث والفعاليات بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.