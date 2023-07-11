شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقي: القيادة السياسية ساعدت فى تحويل العلمين لأهم مدينة سياحية عالمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه في المكان نفسه الذي شيدت فيه مدينة العلمين منذ أقل من 10 سنوات، لم يكن أحد باستطاعته أن يضع قدما في هذه الصحراء المليئة بأكثر من 21 مليون لغم منذ الحرب العالمية الثانية، وكثيرا ما تساءل المصريون وحتى الأجانب خلال طيرانهم أعلى هذه المنطقة حول عدم استغلال هذه البقعة الساحرة المطلة على أفضل شاطئ على ساحل البحر المتوسط.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الخاص بإطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة 2023، أن القيادة السياسية وجهت بحل كل هذه التحديات وتنمية الساحل الشمالي الغربي للبدء بإنشاء مدينة العلمين الجديدة، في وقت قياسي، وبمستوى تصميم وتنفيذ عالمي، لتحول الجمهورية الجديدة هذه المنطقة الصحراوية لأهم مدينة سياحية عالمية على ساحل البحر المتوسط.

وأوضح أنه خلال بضع سنوات من الجهد والعمل الدءوب نجحت الدولة في تحقيق معجزة العلمين الجديدة لتصبح محط أنظار العالم.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث تبدأ أولى فعالياته يوم 13 يوليو الجاري ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

تقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف و مكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

وتشارك كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربي في تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، حيث تقام الأحداث والفعاليات بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.