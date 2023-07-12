شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الجيزة": 97.92% نسبة حضور امتحان الديناميكا للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية، اليوم الثلاثاء، امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول" للعام الدراسي 2022/2023 فى يومها العاشر، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقال مدير المديرية إن إجمالى عدد المتقدمين فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بلغ 11494 طالبا وطالبة بنسبة 97.92%، وذلك بواقع 200 لجنة عامة على مستوى محافظة الجيزة بالإضافة إلى 40 لجنة احتياطية للطوارئ.

وتابع أشرف سلومة غرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتدخل الفوري لحل أى مشاكل قد تحدث، مشدداً على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول.

وفى سياق متصل، تابعت غرفة عمليات اتحاد طلاب الجيزة سير امتحانات الثانوية العامة والالتقاء بالطلاب خارج اللجان لاستطلاع آرائهم في الامتحان وتوزيع الحلوى عليهم.

وتختم أعمال امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس المقبل بمادة الأحياء لشعبة العلوم والرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لشعبة الرياضيات والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.