شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الجهات الشرطية المتميزة في يوم التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قطاع التدريب "الإدارة العامة للتدريب" بوزارة الداخلية فعاليات ومراسم الإحتفال السنوى بيوم التدريب لتكريم الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبياً خلال العام التدريبى 2022/2023م بحضور ممثلى قطاعات الوزارة المتميزة تدريبياً لتكريمهم ، وتم إستعراض الجهود المبذولة للإرتقاء بالمستوى التدريبى ومردوداته الأمنية على أرض الواقع بما يكفل تحقيق الإستقرار الأمنى.

تم استعراض نتائج تنفيذ مرحلة التقييم للعملية التدريبية للعام التدريبى 2022/2023م ، وقياس المستوى التدريبى للقوات بمراكز تدريب الشرطة وإدارات قوات الأمن والخدمات الأمنية بمديريات الأمن وإقامة المسابقات المتنوعة لإختيار وتحديد الفائزين بالأنشطة المتميزة (التدريب المحلى بمديريات الأمن والإدارات العامة والقطاعات النوعية التى بها مراكز تدريب – إدارات قوات الأمن بمديريات الأمن والإدارات العامة والقطاعات النوعية – مسابقات "تقييم الجودة التدريبية لمعاهد ومراكز التدريب ، الإبتكارات ، الرماية السنوية للأفراد والخفراء النظاميين ، الرماية القتالية – قياس مستوى المدربين").

وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبياً والضباط والأفراد الحاصلين على المستويات المتميزة فى العملية التدريبية خلال العام التدريبى 2022/2023م.