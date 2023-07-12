شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: المتحدة للخدمات الإعلامية الشريك الاستراتيجى لأنشطة وزارة الرياضة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مهرجان العلمين هو حدث عالمي واختيار الشعار عبقري، والعالم بأثره ينظر إلى منطقة العلمين منذ الحرب العالمية، والآن العالم ينظر إلى العلمين بعين التنمية والتطوير في الجمهورية الجديدة التي أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي قواعدها.

وأوضح «صبحي» في كلمته خلال المؤتمر الخاص بإطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين 2023 أكبر مهرجان ترفيهي رياضي في مصر والشرق الأوسط، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هي الشريك الاستراتيجي في العديد من الأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، متابعا "أنا شوفت فيديو عن المهرجان لأول مرة في التلفزيون افتكرته خارج مصر"، مضيفا أن العلمين تعتبر امتداد الساحل الشمالي وشهدت نهضة كبيرة جدا.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تشارك مع وزارة الثقافة وتتعاون مع كل الإدارات والوزارات، مؤكدا أن المهرجان سيشهد مشاركة كبيرة من الناس بمنتهى المحبة والوطنية ، ومن خلال الأحداث يمكننا التسويق للمدينة حتى يعرف الجميع كل شيء عن العلمين، لافتا إلى أن الجمهورية الجديدة شهدت طفرة في كل شيء.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مصر استضافت عدداً كبيراً من البطولات على أرض مصر بلغ 320 بطولة عربية وأفريقية وعربية، وحصلنا على 2400 ميدالية على مستوى العرب وأفريقيا، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 1111 برنامجاً على 6 ملايين مشاركة شبابية في قطاع الطلائع والنشء، مقدما التهنئة للمصريين بشكل عام.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث تبدأ أولى فعالياته يوم 13 يوليو الجاري ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

تقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف و مكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

وتشارك كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربي في تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، حيث تقام الأحداث والفعاليات بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.