الطبيب صبحى حجازى يحصل على درجة الماجستير من كلية الطب بجامعة بنها

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القاهرة - سامية سيد - حصل الطبيب صبحى المصلحى محمود حجازى، على درجة الماجستير من كلية الطب بجامعة بنها، وذلك فى رسالته التى أعدها بدراسة مقارنة بالموجات فوق الصوتية بين ليترازول وسيترات كلوميفين علي استقبالية بطانة الرحم أثناء الاباضة المستحثة.

جاء ذلك من خلال لجنة مناقشة على أعلى مستوى مكونة من أ. د خالد محمد سلامة، أستاذ النساء والتوليد كلية الطب جامعة بنها، وأ.د علي محمود الجزار،أستاذ النساء والتوليد كلية الطب جامعة بنها، وأ. د طاهر إسماعيل البربري، أستاذ النساء والتوليد كلية الطب جامعة الأزهر.

تم إجراء الدراسة علي 120 حالة من حالات تكيس المبيضين اللائي يعانين من تأخر الإنجاب علي الأقل لمدة عام وتم تقسيمهم إلي مجموعتين ولكل مجموعه عقار؛ وبعد متابعة التبويض وسمك بطانة الرحم تبين أن بطانة الرحم تكون أفضل وأكبر سماكة مع ليترازول عن سيترات كلوميفين وبناء عليه يمكن الاعتماد علي ليترازول كعلاج أولي في الاباضة المستحثة مع حالات تكيس المبيضين بنتائج أفضل علي مستوي بطانة الرحم وفرص حدوث الحمل واستمراره.

الطبيب صبحى حجازى يحصل على درجة الماجستير (2)