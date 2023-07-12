شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص يستقبل وفد من النادى الثقافى المصري بنيويورك ويشيد بجهودهم فى دعم الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الكاتب الصحفى الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، وفد من الجالية المصرية فى نيويورك، برئاسة المهندس طارق سليمان رئيس المركز الثقافى المصرى الأمريكى فى نيويورك ، ونشأت زنفل نائب رئيس المركز الثقافى فى نيويورك .

وتناول اللقاء الحديث حول العلاقة بين الإعلام والجاليات المصرية بالخارج ، وأكدوا أن الخليج 365 تعتبر واحدة من أهم المؤسسات الإعلامية المصرية التى يعتمد عليها المصريين فى الخارج فى استقاء المعلومات والأخبار عن مصر .

وأشاد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، بدور الجاليات المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً فى نيويورك ، وحرصهم على دعم الدولة والوقوف بجانبها من خلال تنظيم فاعليات تعبيراً عن حبهم ودعمهم للدولة المصرية وقيادتها السياسية فى ضوء ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى من جهود ضخمة للنهوض بالدولة المصرية على مختلف المستويات .