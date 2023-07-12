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ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 12/7/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:18  ص

موعد صلاة الظهر 1:00 ص

موعد صلاة العصر 36: 4

موعد صلاة المغرب 8:00 م

موعد صلاة العشاء  9:31

 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية     

   

وقت صلاة الفجر 4:18 ص

موعد صلاة الظهر 1:05

موعد صلاة العصر 4:44

موعد صلاة المغرب 8:07 م

موعد صلاة العشاء 9:40 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:12

موعد صلاة الظهر 12:56 م

موعد  صلاة العصر 4:34 م 

موعد صلاة المغرب 7:57 م

موعد صلاة العشاء 9:29  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:14

وقت صلاة الظهر 12:48 

موعد صلاة  العصر 4:19 م

وقت صلاة المغرب 7:43 م

وقت صلاة العشاء 9:11 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:30  ص

موعد صلاة الظهر 12:54 ص

موعد صلاة العصر 18: 4

موعد صلاة المغرب 7:44 م

موعد صلاة العشاء 9:07

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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