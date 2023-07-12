شكرا لقرائتكم خبر عن متى تستحق الابنة الجمع بين نصيبها فى معاش والدها ودخلها عن العمل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عبر موقعها الرسمى إجابات على بعض الاسئلة الشائعة التى تهم المستفيدين من الخدمات التأمينية، وجاء من بينها سؤال هل تجمع الابنة بين نصيبها في معاش والدها ودخلها عن العمل؟

وكانت إجابة الهيئة القومية للتأمين بأنه، إذا كان نصيب الأبنة في معاشها عن والدها أكبر من الدخل من العمل فتستحق الفرق بينهما أما إذا كان نصيبها في معاش والدها أقل من الدخل من العمل فيتم ايقاف الصرف.

وتدير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نظام التأمين الاجتماعى فى جمهورية مصر العربية ويعد مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق اغراضها وأهدافها، كما أن للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، ولها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، وتختص الهيئة بتقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعى للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتتولى توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة فى مصر من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعى، وتحصيل الاشتراكات المقررة طبقًا لأحكام القانون، والاستثمار الأمثل لفائض الاموال من خلال صندوق الاستثمار، وصرف الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وصرف تعويـض عن الاجر المستحق خلال فترات العجز الجزئى المؤقت نتيجة إصابة عمل أو نتيجة مرض ونفقات الانتقال لجهة العلاج وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك صرف تعويض البطالة المستحق خلال فترات التعطل عن العمل.