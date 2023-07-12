شكرا لقرائتكم خبر عن أين وصلت أعمال التطوير بترعة المريوطية فى الجيزة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مشروع تأهيل وتطوير ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة من الانتهاء، وذلك بعد أن شهدت أعمال المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع معدلات تنفيذ عالية بداية من المنطقة المحصورة من شارع الهرم وحتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية آخر تطورات المرحلة الأخيرة من المشروع.

-انتهت المحافظة من أعمال تغطية الترعة بالمنطقة المحصورة بين شارعي فيصل والهرم بالكامل وإنشاء عدد من ساحات الانتظار ومواقف السرفيس عليها.

-انتهت المحافظة من أعمال تغطية وتأهيل مسار الترعة بتقاطعها مع شارع الملك فيصل، وبدأت في إنشاء ساحات انتظار للسيارات وموقف لسيارات السرفيس لخدمة حركة تنقل المواطنين بالمنطقة.

-تواصل المحافظة أعمال تغطية مسار الترعة بالقطاع من منطقة الشيشيني ومرورا بمنطقة المنشية وحتى كوبري الصحابة، والتي سوف تشهد إنشاء ساحات انتظار كبيرة للسيارات ومحال تجارية ومطاعم ونقاط ترفيهية، إلى جانب إنشاء كباري للسيارات والمشاة (يوترن) وممشى حضاري بطول المسار.

يٌذكر أن الترعة تشهد في مراحلها الأخيرة، أعمال تطوير بـ5 بقطاعات، وذلك بداية من المنطقة المحصورة من شارع الأهرام وحتى الملك فيصل بطول 450 مترا، والثانى حتى كوبرى الشيشينى بطول 650 مترا، والثالث حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر، والرابع حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.



تأهيل وتغطية ترعة المريوطية



تأهيل وتغطية ترعة المريوطية