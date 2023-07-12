شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة اللبنانى يشيد بالتجربة المصرية: ثانى أكبر مُصدر للموالح عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، إنّ لبنان لا يمكنه كدولة ان يستورد ما يأكل، ولكن يجب أن يكون لديه الحد الأدنى من السلة الغذائية في الداخل اللبناني مثل القمح والبقوليات واللحوم البيضاء وغيرها.

وأضاف "حسن"، في حواره مع الإعلامي أحمد بشتو، ببرنامج "المراقب"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "مصر على سبيل المثال، تستورد لكنها أصبح لديها اكتفاء ذاتي وتصدر، وأصبحت ثاني أو ثالث مصدر للموالح في العالم، وقد تكون من الخمسة الأوائل في البطاطس، هذا الأمر جيد، ونطمح في لبنان إلى هذا الأمر".

وتابع وزير الزراعة اللبناني، أن حجم المساحات المزروعة في لبنان لا يتعدى نسبة 30%، لذلك، فإن الوزارة تضع خطة لجذب الاستثمارات الداخلية والعربية في سبيل أن يكون هناك قطاع خاص يعمل مع القطاع الخاص اللبناني ضمن رعاية ومظلة وزارة الزراعة اللبنانية.

وحول منظومة الدعم في قطاع الزراعة، قال: "قبل عام 2019 كان هناك دعم، لكنه عشوائي، وبالتالي، فإنه لم يثمن ولم يغن من جوع، فقد تم هدر مليارات الدولارات من قبل الهيئات المانحة والفاو، ولكن النتيجة أن الواقع الزراعي في لبنان لم يتغير، واليوم، فإن الموضوع مختلف كليا، لدينا استراتيجية في وزارة الزراعة وشراكات، أتحدث عن شراكات أوروبية وشراكات عالمية وشراكات عربية".