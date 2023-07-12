شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات: قطاعات جديدة فى الجامعات بدأت تشهد إقبالاُ كبيراً من الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد الصباغ الأمين العام للجنة القطاع التكنولوجى بالمجلس الأعلى للجامعات، إن هناك قطاعات جديدة في الجامعات بدأت تشهد إقبال كبير من الطلاب سواء فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعى، والطاقة الجديدة والمتجددة التي خلقت وظائف جديدة خاصة فيما يتعلق كيف ندير منظومة الطاقة التي تأتى عبر عدة مصادر مختلفة.

وأضاف الأمين العام للجنة القطاع التكنولوجى بالمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن هناك متطلبات جديدة ووظائف جديدة خلقت خلال الفترة الماضية، والعمل لم يعد يتوقف على كليات القمة فقط التي بها دراسة جزء أكاديمى ونظري.

وتابع أحمد الصباغ :"الفترة الأخيرة شهدت خلق وظائف جديدة تحتاج جزء عملى وجدارات ومهارات معينة لابد أن يجيدها الطالب ولم يعد الفني القديم فقط ما نحتاجه بل الفني الذي لديه مهارات معينة، والمسار الذى خلقته الدولة خلال السنوات الماضية عبر الكليات التكنولوجية ".