شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: نتائج امتحانات الثانوية العامة مبشرة والتصحيح يسير بدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 يسير بشكل منتظم وبدقة، موضحة أن النتائج مبشرة وكل طالب سوف يحصل على حقه كاملا، لافتة إلى أن المجاميع ستكون على قدر اجتهاد الطالب وإجاباته فى الامتحانات، مضيفة أن التصحيح يتم وفق آليات دقيقة ومن ثم على جميع الطلاب الاطمئنان وتراعى كنترولات الثانوية العامة أى صعوبات تواجه الطلاب فى الأسئلة بعد قرار اللجنة المختصة بمراجعة نماذج الإجابات لكل مادة.

وتواصل كنترولات الثانوية العامة تصحيح كراسات الإجابة للأسئلة المقالية والاختيارية فى المواد الدراسية التى أدى فيها الطلاب الامتحانات، حيث تم الانتهاء من عدة مواد كان أبرزها الجغرافيا والكيمياء إضافة إلى المواد الدراسية غير المضافة واللغة الثانية والعربى، وجار تصحيح اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء والتاريخ، و اقتربت الكنترولات من انهاء تصحيح الفيزياء والتاريخ.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة وتجميع الدرجات وتحديد الأوائل يحتاج لأقل من 15 يوما بعد انتهاء الامتحانات والمقرر لها الخميس المقبل 13 يوليو الجارى، ومن ثم سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 قبل نهاية الشهر الحالى.