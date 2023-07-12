شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الأرز الأبيض المستورد بسعر 20 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح كميات كبيرة من الأرز الأبيض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، حيث يتم طرح الأرز الأبيض المستورد الهندي بسعر 20 جنيها للكيلو، وطرح كيلو الأرز البلدى بسعر 25 جنيها، كما يتم طرح كيلو الأرز على بطاقة التموين بسعر 12.60 جنيه.

وكشف تقرير لوزارة التموين التجارة الداخلية توفير كافة السلع الأساسية وطرحها على بطاقات التموين، وأن الأرز يكفي لمدة 4 أشهر، كما أن الموسم الجديد سيبدأ في شهر سبتمبر المقبل مما يعزز المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة كما يوجد كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة ويتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد نجحت فى التعاقد على توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما نوعت وزارة التموين في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول أفريقية، بالإضافة إلى ‏دولة الهند والسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.