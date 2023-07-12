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نصائح المرور لسائقى سيارات النقل الثقيل لتفادى الحوادث أبرزها فحص الإطارات

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القاهرة - سامية سيد - ناشدت الإدارة العامة للمرور بتوخى الحذر لسائقى سيارات النقل الثقيل، والانتباه إلى فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق، ومنها.

1- تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

2- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى.

3- مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خال من الصدأ والمواد البترولية.

4- عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.

5- مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.

6- وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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