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76% من القراء يطالبون بزيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أيد غالبية القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأيد 76% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما عارض 24% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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