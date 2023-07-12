شكرا لقرائتكم خبر عن 76% من القراء يطالبون بزيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أيد غالبية القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأيد 76% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما عارض 24% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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