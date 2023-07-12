شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من موجة حارة غدا بكافة الأنحاء: المحسوسة فى القاهرة 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض البلاد بداية من غد الخميس لموجة حارة تؤثر على كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن يسود البلاد أجواء شديدة الحرارة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة أيضا التى ستزيد من الحرارة المحسوسة بقيم تصل 3 درجات.

ومن المتوقع أن تتجاوز الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى الـ 40 درجة، وتصل المحسوسة على جنوب الصعيد لـ 45 درجة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة مع بداية هذه الموجة الحرارة ما يلى :

الجمعة 14 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

و يشهد اليوم الأربعاء ، طقسا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على كافة المناطق ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.