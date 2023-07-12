شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل لأهالى حى ميناء العريش: "مفيش حد يطلع من بيته قبل الحصول على بدل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل فيديو خاص بلقاء الفريق كامل الوزير وزير النقل، مع أهالي حي الميناء بالعريش، وذلك لشرح آليات التعويض الخاصة بالأهالى نظرا لوقوع منازلهم بمسار التوسعة والتطوير الجارية بميناء العريش.

وأكد وزير النقل، خلال لقائه بأهالي العريش سكان حي الميناء، بعد صدور قرار بنزع ملكية بعض الأراضي بحي الميناء لضمها إلي مشروع توسعة ميناء العريش، إنه جاء بتوجيه رسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستجابة لمطالب الأهالي بلقائه والاستماع لمطالبهم، مؤكدا أنه سيعمل على تحقيق كل مطالبهم جميعها.

وأضاف قائلا: هناك توجيه بأن مفيش حد يطلع من بيته قبل ما يحصل على بدل سكن حتي الحصول على منزل أو أرض مقابل سكنه، وذلك بعد تقدير الجهات الرسمية للمبنى والأرض، ومن حق الساكن الاعتراض على القيمة التقديرية ويحصل على ما يناسبه بالتراضي، مؤكدا أنه سيتم تحقيق كل مطالب الأهالي وفي حالة عدم موافقتهم على قيمة التعويضات سيتم مناقشتها مع الأهالي للوصول إلى القيمة المناسبة والمرضية لكل الأهالي.

وتنفذ وزارة النقل أعمال تطوير موسعة بميناء العريش البحرى، بمحافظة شمال سيناء، وهو ما ينعكس على حركة الاستيراد والتصدير لمنتجات سيناء وتنمية اقتصادها، ويتم تنفيذ مشاريع التطوير على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل إنشاء أرصفة بإجمالى أطوال 2250 م تصل إلى حوالي 18 م وحواجز أمواج بطول 2700 م بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج رئيسى بطول 1250 م وإقامة رصيف سياحى عليه بطول 1000 م ، ثم إنشاء إمتداد للحاجز الرئيسى بطول 1200 م وكذلك إنشاء حاجز امواج شرقى بطول 250 م وإنشاء رصيف البضائع العامة رقم 1 بطول 250 م بالإضافة إلى إنشاء رصيف البضائع العامة رقم 2 بطول 1000 م وإنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 915م .

وتشمل أعمال المرحلة الثانية، البدء في الحوض الثاني والذي يشمل (أرصفة بأطوال 1650 م - حاجز أمواج غربى بطول 1200 م، وحاجز أمواج شرقى بطول 1100 م - ساحات ومخازن بمساحة 769 م2 ويعقب تنفيذ الحوض الثاني تنفيذ أعمال الحوض الثالث الذي يشمل (أرصفة حاويات بأطوال 3200 م بغاطس 17 م ).