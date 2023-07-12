شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ تدعيم المعمل المركزى بالوادى الجديد بأحدث الأجهزة والمعدات عالية التقنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية أنه تم تدعيم المعمل المركزي بالوادى الجديد التابع للقطاع بأجهزة حديثة عالية التقنية، مشيرا الى أن المعمل المركزي بالوادى الجديد حاصل على شهادة الإعتماد الدولي الايزو ( 17025 ) فى المياه والتربة فى مجال تحاليل المياه كيميائياً وبكتريولوجياً من المجلس الوطني لإعتماد المعامل في عام 2013 وبترخيص ممنوح حتى شهر ديسمبر 2025 ، فى عدد 41 عنصر كيميائي وفيزيائي و5 قياسات أدلة للتلوث البكتريولوجي، وأنه بعد تدعيم المعمل بعدد من الأجهزة الحديثة سيتم مستقبلاً زيادة العناصر الحاصل فيها المعمل على الايزو كيميائيا وبكتروبيولوجياً، وهو ما يدعم قدرته ويرفع من مكانته الفنية على مستوى العالم.

وأكد على حرصه على تزويد المعمل وفروعه - في المنيا وطنطا والداخلة - بأحدث الأجهزة ورفع كفاءة الكيميائيين والعاملين لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات وقدرات المعمل لرفع كفاءته فى إطار خطة الوزارة للحفاظ على المستوى العالمي الذي وصل اليه المعمل، مشيرا لدور المعمل فى مراقبة نوعية المياه ومتابعة سلوك الخزانات الجوفية لدعم متخذى القرار.

وأضاف أن المعمل المركزي بالوادى الجديد نجح سابقاً وبجداره في إجتياز دورات إختبارات الكفاءة الحرفية التي إشترك فيها خارج مصر خلال السنوات السابقة بالمعمل المرجعي للقياسات الكيميائية والحيوية بلندن والمعمل المرجعي الحكومي بهونج كونج ، وهو ماجعل المعمل يقف ما بين مصاف المعامل العالميه في جودة الأداء .

جدير بالذكر أنه تم تدعيم المعمل بأحدث نسخة من جهاز الـ (ICP Ms) وهو جهاز ألماني الصنع thermo Fisher لقياس العناصر ذات التركيزات المنخفضة والعالية لعناصر الجدول الدوري بواسطة البلازما وقياسها عن طريق مطيات الكتلة بدقة تركيز تصل الى (جزء فى البليون) والجهاز مزود بوحدة Auto Sampler (الحاقن الالكتروني) لسحب العينات بطريقة أوتوماتيكية تصل الى (560 عينة) والجهاز مزود بوحدة هضم (micro wave) ايطالي لتحويل العينات الصلبة الى السائلة - ومزود ايضاً بوحدة تنقية مياه اسباني الصنع (Artla – pure water) وهو عبارة عن جهاز لنزع الايونات الموجودة بالمياه تماماً .

كما تم تدعيم المعمل بأحدث نسخة من جهاز (الاشتعال الضوئي الاوتوماتيكي) انجليزى الصنع لقياس عناصر (الصوديوم - البوتاسيوم) معاً فى نفس الوقت وبتركيزات عالية الدقة ، وتم تدعيم المعمل أيضاً بجهاز عكارة من انتاج أمريكي (HACH) له قدرة على قياس تركيزات من صفر حتى 4000 ( NTU ) ، كما تم تزويد المعمل بجهاز اسبكترو فوتومتر انجليزي الصنع له القدرة على القياس لطول موجي يبدأ من (190 – 1100) نانوميتر لقياس عناصر (الحديد – المنجنيز – الفوسفور – السلفات – الكبريتات) ، كما تم تدعيم المعمل بجهاز كالدهل الماني الصنع عالي التقنيه والذى يشتمل على وحده الهضم والشفط لقياس (النيتروجين - الامونيا - النترات) ولهذا الجهاز أهمية كبيرة فى قياس أدلة التلوث.