شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى درجة الحرارة المحسوسة وكيف تقاس؟.. الأرصاد ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة و نسبة الرطوبة بدأ مصلح الحرارة المحسوسة يتردد كثيرآ وهو عبارة عن ارتفاع فى درجات الحرارة يشعر بها المواطن العادى عن المقاسة فى الظل.

وعن درجة الحرارة المحسوسة قالت الهيئة العامة للأرصاد : هل سبق لك أن خرجت من المنزل في الصباح وظننت أنك تعرف حالة الطقس علي أنه سيكون باردًا ، ولكن لم يكن بنفس هذا البرد.

وتمثل درجات الحرارة التي تراها عادةً على موقعنا وفي نشراتنا الرسمية درجة حرارة الهواء وتكون مقاسة بمعايير دولية مطبقة في جميع أنحاء العالم تبعا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وتابعت هيئة الأرصاد: ولكن هذا لا يأخذ في الاعتبار كيف يعاني الانسان بالفعل من درجة الحرارة علي مدار اليوم وتحت أشعة الشمس.

وأضافت : ولكن درجة الحرارة "التي نشعر بها" عندما نخرج في الهواء الطلق، ففي الواقع هي درجة حرارة "الإحساس" الخاصة بالأنسان وتأخذ في الاعتبار سرعات الرياح والرطوبة النسبية ودرجة حرارة الهواء.

و على سبيل المثال في فصل الشتاء ، يمكن أن تشعرك الرياح القوية ببرودة أكبر مما تشير إليه درجة الحرارة المقاسة. على العكس من ذلك في يوم رطب من فصل الصيف ، يمكن أن تشعر بأنها أكثر حرارة بشكل غير مريح مما توحي به درجات حرارة الهواء نفسها. في كلتا الحالتين ، يمكن أن تكون تأثيرات درجة الحرارة والرياح والرطوبة أكبر بكثير.

_ ولكن كيف تحسب بالفعل درجة حرارة "الإحساس"؟

يجب مراعاة درجة حرارة الهواء المتوقعة والرطوبة النسبية وقوة الرياح عند حوالي مترين (الارتفاع النموذجي لوجه بشري) جنبًا إلى جنب مع فهمنا لكيفية فقدان الحرارة من جسم الإنسان خلال الأيام الباردة والرياح..

وفي الأيام العاصفة تزداد سرعة تبخر الرطوبة من بشرتك وتعمل على نقل الحرارة بعيدًا عن الجسم مما يجعلها أكثر برودة مما هي عليه في الواقع، ولكن عندما تكون الرطوبة عالية ، ينخفض معدل التبخر والتبريد ، مما يجعله يشعر بالسخونة أكثر مما هو عليه في الواقع.

وتابعت هيئة الأرصاد : ويوجد معادلات رياضية كثيرة لحساب درجة الحرارة المحسوسة وتستخدم هذه الصيغ الرياضية بناءً على فهمنا لقشعريرة الرياح في درجات الحرارة المنخفضة ونسبة الرطوبة في درجات الحرارة العالية، وبناءا ايضا علي طبيعة المنطقة.