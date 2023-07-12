شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين فى تونس لـ"أ ش أ": مصر تلعب دورا مهما وحاسما لتوحيد الصف الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الفلسطينى فى تونس هائل الفاهوم، أن احتضان العاصمة المصرية "القاهرة" لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، نهاية يوليو الجارى، يأتى فى إطار دورها المهم والحاسم من أجل توحيد الصف الفلسطينى، للحفاظ على الهُوية الفلسطينية التى يسعى الاحتلال الإسرائيلى إلى تبخيرها.

وقال السفير الفلسطيني بتونس - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إن "الأشقاء في مصر هم الأقدر على العمل في إطار جوهر هذه القضية"، مشيرًا إلى أن "صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ليس لمصلحة القضية الفلسطينية وحسب؛ وإنما لتثبيت توازنات جديدة ترتكز إلى استراتيجيات الحلول بدل من استراتيجيات الحروب". وأضاف أن "نجاح الأشقاء في مصر بتوحيد الصف الفلسطيني سيكون بمثابة انتصار للإنسانية في إطار العمل والتركيز على وحدة الصف الفلسطيني"، موضحا أن "هناك حاجة ماسة لوعي وطني شريف، والبحث عن آلية ومسار للدخول في إطار تحرير الوطن، وإفشال هذه الاستراتيجيات التي تهدف إلى تفتيت أمتنا من داخلها".

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