شكرا لقرائتكم خبر عن "الأطباء" تنعى الطبيب الشاب عبد الله المليجي نائب التخدير بالحسين الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة أطباء مصر، ببالغ الأسى الطبيب الشاب عبد الله المليجي نائب تخدير ورعاية مركزة بمستشفى الحسين الجامعي، سائلين المولى سبحانه أن يتغمده برحمته ومغفرته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

فى سياق منفصل، أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء عن نشاط الدعم الذي قدمته خلال شهر يونيو الماضي، وقالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، إن دعم الأطباء وأسرهم في أوقات الأزمات والرعاية الاجتماعية والصحية هو أحد أهم أنشطة اللجنة الاجتماعية إلى جانب الأنشطة الأخرى مثل الصالون الثقافي والرحلات.

وأضافت الدكتورة إيمان سلامة أن موارد دعم الأطباء وأسرهم هي من الأطباء أنفسهم مما يخصصه مجلس نقابة الأطباء من ميزانية النقابة إلى جانب تبرعات الأطباء، وأعلنت أن اللجنة الاجتماعية قدمت خلال شهر يونيو الماضي دعماً لأبناء الأطباء في الدراسة لعدد 41 أسرة بمبلغ 178 ألف جنيه، ودعماً لعلاج 36 طبيب بمبلغ 98 ألف جنيه، بإجمالى 276 ألف جنيه.