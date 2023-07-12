شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة بكافة الأنحاء.. تصل 85% فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الارتفاع المحلوظ فى نسب الرطوبة على كافة الأنحاء خلال هذه الأيام والتى تتسبب فى احساس المواطنين بمزيد من الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ارتفاع نسب الرطوبة تزيد من الحرارة المحسوسة عن المقاسة فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة بعد ارتفاع معدلاتها، كما يلى:

_ القاهرة الكبرى والوجه البحرى:

العظمى 80-85% ليلا والصغرى نهارا من 35-40 %

_ السواحل الشمالية:

العظمى من 92-93% والصغرى من 50-55 %

_ جنوب سيناء:

العظمى ليلا من 60-65% والصغرى 25-30%

_ شمال الصعيد:

العظمى من 56-70% والصغرى من 20-25%

_ جنوب الصعيد:

العظمى من 35-40% والصغرى من 10- 15 %.

و يشهد اليوم الأربعاء ، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على كافة المناطق ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.