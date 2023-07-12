شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. 20 و23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة السنة الهجرية وثورة يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

كما قرر رئيس مجلس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





الرئيس السيسى يهنئ نظراءه فى أمريكا والقمر المتحدة ومنغوليا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس القُمر المتحدة عثمان غزالى، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد الأمين برئاسة الجمهورية حسام زعتر إلى سفارة القُمر المتحدة بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

وفي سياق متصل، هنأ الرئيس السيسي نظيره المنغولي خوريلسوخ أوخنا بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد الأمين برئاسة الجمهورية حسام زعتر إلى سفارة منغوليا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.





الأرصاد تحذر من موجة حارة غدا على كل الأنحاء: المحسوسة فى القاهرة 40 درجة

تتعرض البلاد بداية من غد الخميس لموجة حارة تؤثر على كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن يسود البلاد أجواء شديدة الحرارة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة أيضا التى ستزيد من الحرارة المحسوسة بقيم تصل 3 درجات.

ومن المتوقع أن تتجاوز الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى الـ 40 درجة، وتصل المحسوسة على جنوب الصعيد لـ 45 درجة.





المالية: صرف 7.5 مليار جنيه لـ750 شركة مصدرة ضمن مبادرة السداد النقدى الفورى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، صرف نحو 7.5 مليار جنيه إجمالى قيمة المساندة التصديرية المستحقة لـ 750 شركة مصدرة تمثل الدفعة الأولى من المستفيدين بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الماضي.

وأضاف الوزير، أنه سيتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» بالدفعة الثانية يومي 19، 20 يوليو الحالى، والدفعة الثالثة يومي 2، 3 أغسطس المقبل.





أسعار الذهب اليوم الأربعاء تسجل 2175 جنيها للجرام بدون مصنعية

ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12 يوليو 2023 في مصر تسجيل مستويات 2175 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، في حين شهد الذهب عيار 21 عدة تغيرات أمس لكن الأسعار استقرت مرة أخرى عند مستوى 2175 جنيها بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 2175 جنيه.

عيار 18 يسجل 1864 جنيها.

عيار 24 يسجل 2486

الجنيه الذهب 17400 جنيه.





الأهلى يترقب وصول إخطار فيفا برفع الإيقاف عن أليو ديانج

يترقب مسئولو النادى الأهلى وصول إخطار، اليوم الأربعاء، من الاتحاد الدولى فيفا برفع الإيقاف عن المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر من أجل إشراكه فى مباراة القمة أمام الزمالك.



وأنهى النادى الأهلى أزمة المالى آليو ديانج لاعب الفريق التى أثيرت على مدار الساعات الماضية، حيث سدد مسئولو القلعة الحمراء بسداد 220 ألف دولار للاتحاد الدولى "فيفا" أمس الثلاثاء، تُمثل غرامة ضد ديانج التى تسببت فى إيقاف اللاعب.

وخاطب مسئولو القلعة الحمراء الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل إنهاء هذه الأزمة خلال الساعات الماضية وسداد غرامة وكيل اللاعب المالى لعدم إيقاف اللاعب المالى.