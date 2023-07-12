شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تشغيل مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية قريبا لخدمة شبكة القطار السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس وزير النقل الفريق كامل الوزير الجمعيتين العمومية العادية وغير العادية للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات لسنة 2022 وذلك بحضور المهندس صبحي ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادات الشركة والجهاز المركزي للمحاسبات.

في بداية الاجتماع، وجه وزير النقل بضرورة قيام الشركة بزيادة حجم الاعمال بكافة انحاء الجمهورية وخاصة بقطاع الطرق بصعيد مصر، نظرا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالتنمية في صعيد مصر، ورفع كفاءة شبكة الطرق بشكل دوري بما يتواكب مع الطفرة التي تشهدها البلاد في اعمال البنية التحتية باستخدام احدث تطبيقات إعادة تدوير طبقات الرصف بمعدات الـ FDR والـ CIR، باعتبار الشركة المصرية رائدة في هذا المجال، حيث ان هذه المعدات تعمل علي إنجاز المشروعات في وقت قياسي، وبتكلفة اقل بنسبة حوالي 30% مقارنة بالطرق التقليدية وتحافظ علي البيئة والثروات المحجرية للخامات المستخدمة في طبقات الرصف.

وشهد وزير النقل خلال الجمعية العمومية العادية إعلان الشركة عن قرب التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية طراز ( RFI- 260) الذي سيتواكب مع احدث المواصفات العالمية، وذلك باستثمارات مالية تصل الي 500 مليون جنية لخدمة شبكة القطار الكهربائي السريع هذا.

وأكد وزير النقل أيضا على ضرورة العمل المستمر علي تدريب الكوادر من العاملين بالشركة والحفاظ عليهم باعتبار انهم هم مستقبل الشركة وكذلك قيام الشركة بتدعيم أصولها بأحدث المعدات بشكل مستمر.

وخلال الاجتماع تم استعراض مانفذته الشركة من أعمال حيث بلغت ايرادات الشركة نحو 1.3 مليار جنيه وتحقيق أرباح بنحو مبلغ 172مليون جنيه مقابل 131 مليون جنيه العام المالي السابق وبزيادة قدرها 41 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 31 %.

وتمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة واعتماد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31/ 12 / 2022 بالإضافة الي زيادة راس مال الشركة بمبلغ 150 مليون جنيه ليصبح راس مال الشركة 400 مليون جنيه .

يذكر ان شركة الصيانة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات هي احدى شركات وزارة النقل وهي متخصصة في أعمال الصيانة لرفع مستوى كفاءة الطرق والمطارات من خلال التطبيقات الحديثة الخاصة بإعادة التدوير والمعالجة السطحية.