شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تقديم 485 ألف خدمة طبية ضمن حملة «100 يوم صحة» أمس الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تقديم 485 ألفا و15 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الثلاثاء 11 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 15 ألفا و433 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة - في أول زيارة - فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 38 ألف زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، أمس لـ8 آلاف و59 طفلا، فيما قدمت الحملة 43 ألفًا و578 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت أمس، 5 آلاف و318 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و6 آلاف و148 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 3 آلاف و11 مواطنا ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 6 آلاف و731 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 20 ألفا و20 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، أمس بلغ 14 ألفا و475 مواطن.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 87 ألفا، و90 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 79 ألفا، و979 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، أمس، 153 ألفا و731 أطفال.

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت أمس، 3 آلاف و507 خدمات في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 57 ألف مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».