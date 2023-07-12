شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مرشحين على مقعد نقيب أطباء الجيزة.. وغلق باب الطعون الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء الجيزة، قوائم الأطباء المرشحين بالانتخابات، وقد تضمنت ترشح 5 أطباء على مقعد رئيس النقابة الفرعية، وهم:

1- الدكتور أحمد أحمد حسانين محمد.

2- الدكتور أحمد محمد أحمد إبراهيم مكاوى.

3- الدكتور شريف علد الهادى مصطفى.

4- الدكتورة غادة على موسى قزامل.

5- الدكتور محمد وجيه الدين عبد الرازق عبد الرازق سرور.

وبدأت اللجنة الفرعية للإشراف على الانتخابات، فى تلقى الطعون على قوائم المرشحين يوم الاثنين 10 يوليو، ومن المقرر أن تستمر فى ذلك حتى الجمعة 14 يوليو بمقر نقابة أطباء الجيزة من التاسعة صباحا وحتي الرابعة مساءا.

وكان قد تم فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الجارى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الأُثنين 10 يوليو 2023.

الجدير بالذكر أن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية، علي منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.