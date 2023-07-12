شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتوجه لبروكسل للمشاركة بالاجتماع الوزاري السابع حول العمل المناخي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الاجتماع الوزاري السابع حول العمل المناخي، والمنعقد بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا والصين، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وسيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد مبعوث مؤتمر المناخ أن الاجتماع سوف يلقى الضوء على مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون للمناخ في دبي COP28 والنتائج المتوقعة منه، وآليات البناء على نتائج ونجاحات مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، ومنها اعلان صندوق الخسائر والأضرار وآليات تفعيله، ومناقشة آلية الخروج بقرار تقييم عالمي هادف لتعزيز تنفيذ اتفاق باريس والتعاون الدولي في مجال المناخ، إلى جانب وسائل تنفيذ ودعم إجراءات التخفيف والتكيف.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الاجتماع سيناقش سبل تعزيز التعاون في مجال إجراءات التخفيف، وآليات تسريع الدول للتعاون العالمي في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على المدى القريب، وسبل تسريع الانتقال العادل للطاقة، وتحقيق أهداف اتفاقية باريس والتنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز العمل بشأن التكيف ومناقشة التقدم العالمي في تعزيز التكيف والمرونة والاتفاق على هدف عالمي للتكيف، والتعاون الدولي لتنفيذ إجراءات التكيف.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن المؤتمر سيناقش أيضا موضوع تمويل المناخ، والتقدم المحرز في تحقيق الهدف المتمثل في توفير وتعبئة 100 مليار دولار أمريكي في السنة من البلدان المتقدمة وحتى عام 2025، والتقدم المتوقع إحرازه في مناقشة تمويل المناخ في مؤتمر المناخ القادم COP28

وستعقد وزيرة البيئة على هامش مشاركتها في الاجتماع عدد من اللقاءات الثنائية لمناقشة سبل التعاون الثنائي في مجالات البيئة والمناخ مع عدد من الدول والمؤسسات الدولية ومنها الأردن وبلجيكا والاتحاد الأوروبي..