شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتوجه لبروكسل للمشاركة بالاجتماع الوزاري السابع حول العمل المناخي والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت وزيرة البيئة أن الاجتماع سيناقش سبل تعزيز التعاون في مجال إجراءات التخفيف، وآليات تسريع الدول للتعاون العالمي في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على المدى القريب، وسبل تسريع الانتقال العادل للطاقة، وتحقيق أهداف اتفاقية باريس والتنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز العمل بشأن التكيف ومناقشة التقدم العالمي في تعزيز التكيف والمرونة والاتفاق على هدف عالمي للتكيف، والتعاون الدولي لتنفيذ إجراءات التكيف.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن المؤتمر سيناقش أيضا موضوع تمويل المناخ، والتقدم المحرز في تحقيق الهدف المتمثل في توفير وتعبئة 100 مليار دولار أمريكي في السنة من البلدان المتقدمة وحتى عام 2025، والتقدم المتوقع إحرازه في مناقشة تمويل المناخ في مؤتمر المناخ القادم COP28
وستعقد وزيرة البيئة على هامش مشاركتها في الاجتماع عدد من اللقاءات الثنائية لمناقشة سبل التعاون الثنائي في مجالات البيئة والمناخ مع عدد من الدول والمؤسسات الدولية ومنها الأردن وبلجيكا والاتحاد الأوروبي..
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