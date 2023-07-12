شكرا لقرائتكم خبر عن "2 كفاية".. مشروع وزارة التضامن لمواجهة خطورة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي مشروع 2 كفاية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية من خلال التوعية ويستهدف المشروع ما يقرب من مليون سيدة في المحافظات الأكثر فقراً والأعلى فى معدلات الخصوبة " البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان " بالإضافة إلى حى الأسمرات، حيث يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع 108 جمعية أهلية بالمحافظات المستهدفة، وتجهيز 65 عيادة 2 كفاية، وتدريب الأطباء وفرق التمريض العاملين فى تلك العيادات، وتزويدها بوسائل تنظيم الأسرة التي قامت وزارة الصحة والسكان بتوفيرها بالمجان.

ويعد مشروع 2 كفاية ضمن برامج وزارة التضامن الاجتماعى من أجل تحقيق رؤيتها فى كفالة حقوق كل طفل فى الحصول على الرعاية الصحية اللازمة والتغذية الجيدة والتعليم المتاح للجميع، بالإضافة إلى الرعاية الأسرية والتربية الإيجابية، وذلك لن يتأتى إلا بالاكتفاء بعدد طفلين لكل أسرة، كما تساهم الأسر الصغيرة فى تنمية الأسر المصرية، وبالتالى يساعد على الحد من الفقر، بل وتحسين المستوى الاقتصادى للأسر وأن المشروع يهدف إلى تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وترسيخ المفاهيم المجتمعية الإيجابية للحد من الممارسات الخاطئة التى تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات الصحيحة والفهم الصحيح للدين وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة.