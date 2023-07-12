شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن حصاد مركز بحوث وتطوير الفلزات للعام المالى 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على اهتمام الوزارة بالنهوض بدور المراكز البحثية، وتنفيذ خطة الدولة بربط البحث العلمى بقطاع الصناعة، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتوجيه الخطط البحثية لخدمة عملية التنمية بكافة القطاعات، خاصة مجالات الصناعة والزراعة والصحة ونقل التكنولوجيا، مشيرًا إلى الدعم الذى تقدمه الدولة للنهوض بالبحث العلمى وتطوير المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وتعظيم دورها المجتمعي، وتحقيق التكامل بينها وبين الأقاليم الجغرافية التي تنتمى إليها، وكذا دعم الباحثين وتوفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المخرجات البحثية القابلة للتطبيق، ونشر ثقافة البحث العلمى في المجتمع.

وأوضح د. إبراهيم غياض القائم بعمل رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، أن العام المالى 2022/2023 شهد العديد من الفعاليات والأنشطة التى قام بها المركز فى إطار جهود المركز لربط البحث العلمى بالصناعة، وتدعيم دوره كمركز وطنى إقليمى متخصص فى بحوث وتطوير المواد لخدمة قطاع الصناعة والشركات الوطنية العاملة فى المجالات ذات الصلة بالمركز، فضلًا عن جهود التدريب التى قام بها المركز للمهندسين والفنيين من الشركات الصناعية، داخل وخارج مصر، وكذا تقديم التدريب العملى لطلاب الجامعات من الكليات العلمية ذات الصلة بتخصصات المركز.

وأوضح د. غياض أن المركز قام خلال العام 2022/2023 بتنظيم المؤتمر والتجمع السنوى الأول للاتحاد الإفريقى للحام، تحت عنوان "تكنولوجيا اللحام والعمليات المتعلقة باللحام"، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى للحام (TWF)، وتضمنت فعاليات المؤتمر عرض ومناقشة 78 بحثًا أكاديميًا وتطبيقيًا على مدار الجلسات العلمية، وحضور أكثر من 150 مشاركًا من جامعات ومراكز بحثية وشركات صناعية يمثلون حوالى 28 دولة من مختلف دول العالم، حضورًا فعليًا وعبر الفيديو كونفرانس، ومشاركة 19 شركة من قطاعات صناعية مختلفة فى مجالات اللحام وتحليل الانهيارات لمعدات المصانع، وتطرقت أبحاث المؤتمر إلى عدة محاور فى مجال تكنولوجيا وميتالورجيا اللحام، ودراسة خواص وأداء المواد، وتحليل أسباب الانهيارات لمعدات المصانع وطرق التغلب عليها.

وعلى مستوى المخرجات البحثية؛ استطاع فريق بحثى من قسم المواد الإلكترونية والمغناطيسية بالمركز تطوير طبقة نقل شحنات موجبة (HTL)، لخلايا بروفسكايت الشمسية المقلوبة باستخدام مادة "ثيوسانات الفضة"، وتتميز المادة الجديدة بمقاومة أكبر ومعدل انتشار أبطأ وقدرة أفضل فى نقل الشحنات بين طبقةHTL، PEDOT: PSS، وأشادت مجلة PV العالمية الرائدة فى مجال تجارة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة بالنتائج التى تعتبر طريقة منخفضة التكاليف وسهلة وقابلة للتطوير.

وفى التصنيفات الدولية؛ حقق المركز تقدمًا في التصنيف العالمى سيماجو للمراكز البحثية لهذا العام، وارتفع ترتيبه إلى المركز (5999)، مقارنة بالمركز (6284) في العام الماضى.

وحصد اثنان من علماء المركز جوائز الدولة لهذا العام في العلوم، حيث حصل الأستاذ الدكتور سعيد معوض الشيخ على جائزة الدولة للتفوق فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وحصل الأستاذ الدكتور المساعد/ مصطفى محمد سعد على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة.

كما حصل الأستاذ الدكتور سعيد معوض الشيخ على الجائزة الثانية "جوائز الهيئات والأفراد" فى مجال البحوث البيئية والتربية البيئية.

وأوضح القائم بأعمال رئيس المركز أنه فى إطار التعاون الدولى، وتعزيز العلاقات المشتركة مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة؛ عقد المركز لقاءًا مع الهيئة الليبية للبحث العلمى، للتعاون فى مجالات البحوث المتقدمة وأبحاث الطاقة، وتم الاتفاق على تقديم الدعم الفنى اللازم فى عدد من المشروعات الوطنية الليبية من بينها؛ مشروع القمر الصناعى الليبى، ومشروع منصة الخبراء الليبيين، والمشروع الوطنى لدراسات وأبحاث عمليات النفط والغاز، وكذا استضافة عددًا من الباحثين الليبيين، وتفعيل برامج نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال، والتعاون فى تأسيس حاضنات الشركات التكنولوجية الناشئة، وتصميم لجان مشتركة وتصميم إصدارات مجلات علمية محكمة بين الطرفين.

كما نظم المركز دورتين تدريبيتين لباحثين سودانيين، بالتعاون مع مركز "معادن" للتدريب بدولة السودان، تحت عنوان "دراسات الجدوى الاقتصادية فى مجال "التعدين"، و"رفع جودة الخامات المعدنية وتصميم مصانع معالجة الخامات"، وعلى هامش الدورتين قام المتدربون بزيارة ميدانية لشركتي عصفور للحراريات بمنطقة حلوان، والمجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية "بريما" للسيراميك بمدينة السادات؛ للتعرف على الوحدات الإنتاجية وخطوط التشغيل على أرض الواقع.

واستضاف المركز عددًا من الخبراء الدوليين؛ لتعزيز تبادل الخبرات مع الدول الأجنبية، حيث نظم المركز ندوة علمية حول الاتجاهات الجديدة فى مجال الكيمياء الكهربية، بحضور الخبير الفرنسى سيدريك مارتينز، والذى يعد أحد أكبر خبراء تطبيقات (potentiosat/ Galvanosat)، وناقشت الندوة التطورات الجديدة فى مجال الكيمياء الكهربية وتطبيقاتها ومجالات استخدامها عالميًا، والذى يعد من أهم التخصصات العلمية التى تخدم بشكل أساسى توظيف واستغلال الطاقة الكهربية كبديل نظيف لإنتاج خلايا الوقود للأجهزة المحمولة، وعدد من البطاريات وإنتاج المواد الكيميائية ودراسات الصدأ وتآكل المعادن.

ونظم المركز زيارة للعالم المصرى الدكتور محمد سعد رئيس البحوث والتطوير بالكلية الملكية للعلوم والتكنولوجيا والطب بلندن؛ لبحث فرص التعاون المشترك مع الكلية الملكية بلندن فى مجال تصنيع السيارات وصناعة البطاريات، وشملت الزيارة بحث إمكانية الاستفادة من خبراتها فى تقليل وزن السيارة من خلال تصنيع القوائم من خامة الألمونيوم كبديل لسبيكة الصلب، وكذا بحث فرص تنفيذ مشاريع مشتركة فى مجال صناعة البطاريات فى مصر، وعرض اللقاء تجربة مركز بحوث الفلزات فى تصنيع فارغة محرك سيارة، وبحث التعاون مع الكلية الملكية بلندن فى تصنيع الفارغة من سبيكة الألومنيوم.

وفى إطار جهود التدريب التي يقوم بها المركز؛ تم تنظيم عدة دورات تدريبية على المستوى المحلى لمهندسين وفنيين بشركة المقاولون العرب؛ من بينها؛ برنامج تدريبى لمهندسين تابعين لوزارة الإنتاج الحربى، بالتعاون مع قسم اللحام والتفتيش - معهد تكنولوجيا التصنيع بالمركز، بعنوان "برنامج التشغيل والصيانة وإجراءات الأمان والسلامة للغلايات البخارية"، وبرنامج تدريبى لمهندسي وفنيي شركة المقاولون العرب تحت عنوان "التفتيش على اللحام باستخدام الفحص البصرى"، بالتعاون مع معهد تكنولوجيا التصنيع بالمركز، وتناول البرنامج أساسيات اختبار الفحص البصرى vt، "نظرى وعملى"، والتدريب على إعداد أسلوب إجراء الاختبار وتطويره، وتم تقديم البرنامج عبر مستويين؛ الأول للفنيين، والثانى للمهندسين.

كما نظم المركز تدريبًا عمليًا صيفيًا لطلاب كليات العلوم والهندسة بجميع تخصصاتهما، فى جميع الأقسام التابعة للمعاهد التكنولوجية الأربعة التابعة للمركز وهى؛ (معهد تكنولوجيا الخامات، معهد تكنولوجيا الفلزات، معهد تكنولوجيا التصنيع، معهد المواد المتقدمة)، وكذا التدريب العملى داخل معامل المركز.

وأضاف د. غياض أنه فيما يخص جهود ربط البحث العلمى بالصناعة، فقد وقع المركز بروتوكول تعاون مشترك مع شركة خاصة للاستفادة من إمكانات المركز فى مجالات تكنولوجيا اللحام والتفتيش وتشكيل المعادن، بالإضافة إلى مجالات الاختبارات الميكانيكية والتحاليل والجودة، وبروتوكول تعاون مع الشركة خاصة لتصنيع مهمات الحفر، فى مجال الصناعات المعدنية والتعدينية، وبروتوكول تعاون مع شركة خاصة للمواسير والمنتجات الإسمنتية سيجوارت، فى مجال السبائك المعدنية، وبروتوكول تعاون مع شركة لصناعة اليايات ومهمات وسائل النقل الخفيف للتعاون فى التصنيع المحلى لقطع الغيار والمهمات المعدنية اللازمة لإنتاج فلنكات السكك الحديدية وتقديم استشارات علمية وفنية فى مجال سبائك الصلب.

وفى إطار تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية، نظم المركز زيارة لكلية النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة؛ بهدف تبادل الخبرات بين الطرفين ودعم جسور التواصل بين الخبرات الأكاديمية والبحثية بالجامعة، وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون لإنتاج الزجاج المطعم بالرصاص، والتعاون فى مجال إنتاج المواد النانومترية على المستوى الصناعى، وكذا تنظيم زيارة لكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس، للتعاون على المستوى الأكاديمى والبحثى والعملى بين الكلية والمركز.

واستقبل المركز وفدًا من رؤساء ومديرى المعاهد والمراكز والهيئات البحثية لتحقيق الربط والتعاون والتكامل بين منظومة المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وشملت جولة تفقدية لأقسام المركز للتعرف على الإمكانات البحثية التى يمتلكها، كما استقبل المركز وفدًا من كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا؛ لبحث الشراكة في مجال التدريب العملى للطلاب، ووفدًا من مهندسى شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين، ووفدًا من غرفة الصناعات الكيماوية لبحث الاستفادة من خبرات المركز كبيت خبرة فى علوم المواد.

وأشار د. إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس المركز أن المجلس الوطنى للاعتماد المصرى EGAC قام بزيارة التقييم السنوية لمعامل إدارة الخدمات الفنية ومعمل التحليل الكيميائي بقسم تكنولوجيا السباكة، ومعمل التحليل الكيميائي بقسم تكنولوجيا الصلب والسبائك الحديدية، والتحقق من مطابقة المعامل لمتطلبات الجودة والاعتماد طبقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017، وكذا التحقق من كفاء معامل المركز والبنية التحتية للمعامل، وفعالية النظام الوثائقى بإدارة الجودة.

وقد أثنى فريق التقييم على مستوى أداء المعامل، وأصدر توصياته بمنح الاعتماد لمعامل التحليل الكيميائى بقسمى تكنولوجيا السباكة وتكنولوجيا الصلب والسبائك الحديدية، وكذا باستمرار منح شهادة الاعتماد لمعامل إدارة الخدمات الفنية، وكذا صدور المجلة العلمية للمركز (المجلد الثالث، العدد الثانى).